عباس يزور تركيا اليوم

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يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب إردوغان.وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيسين سيبحثان خلال لقائهما العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب إطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن مشاورات في القضايا الإقليمية والدولية.وتأتي الزيارة بعد يومين من استئناف تركيا وإسرائيل العلاقات.