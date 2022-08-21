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عربي-دولي

زعماء أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون نووي إيران

Lebanon 24
21-08-2022 | 23:30
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قال البيت الأبيض، الأحد، في بيان إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.

وأضاف البيت الأبيض في استعراض لما دار في الاتصال الهاتفي، الذي ركز إلى حد بعيد على أوكرانيا: "ناقشوا بالإضافة إلى ذلك المفاوضات الجارية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والحاجة إلى تعزيز دعم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".
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ولم يقدم البيت الأبيض مزيداً من التفاصيل عن الجزء الذي تناول الشرق الأوسط من المباحثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد باقتراحه "النهائي" لإحياء الاتفاق، الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
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