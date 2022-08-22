رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يبحث في القاهرة تطورات هدنة غزة

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وصل رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي إلى مصر، الأحد، للقاء عدد من المسؤولين الأمنيين المصريين.وأفادت المصادر بأن رئيس الاستخبارات المصرية ألغى زيارة إلى تل أبيب، بسبب عدد من الملفات المهمة، حيث أعربت مصر عن تحفظها من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر في ملف غزة.وكانت مصادر أخرى أكدت أن زيارة رئيس الشاباك لمصر تأتي في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية عدم التزام إسرائيل بتعهداتها لخفض التصعيد في غزة.