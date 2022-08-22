تخوّفٌ إسرائيليّ من تعيين سفير تركي لديها!

وذكرت الصحيفة بأن "أولوتاش كان قد درس في الجامعة الاسرائيلية في القدس ويتحدث اللغة الاسرائيلية، وإنه نفى حق إسرائيل بالوجود في الأراضي الفلسطينية واتهمها بتنفيذ تطهير عرقي، من خلال مقال نشره في الماضي، وهاجم اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل من خلال تغريدات عبر "تويتر".وكتب أولوتاش في تغريدته: "كيف ومتى ستطبع أبو ظبي وإسرائيل – وهما ظاهرتان غير طبيعتين بالشرق الأوسط – علاقاتهما مع الشارع الشرق أوسطي؟ أي نوع من التطبيع يمكن أن ينشئ هذا الحلف غير الطبيعي؟".وقالت الصحيفة إن, "إسرائيل تعتزم تعيين الدبلوماسية إيريت ليليان سفيرة في تركيا، بعد أن عملت في السنة ونصف السنة الماضية مسؤولة عن السفارة في أنقرة".وأشارت إلى أن, "الدبلوماسبة ليليان لعبت دورا كبيرا في المصالحة بين الدولتين".وأضاف التقرير أن, "ليليان حافظت على علاقات وثيقة مع مكتب أردوغان، وخاصة مع مستشار الرئيس التركي إبراهيم قالن، مهندس المصالحة مع إسرائيل، وذلك خلال فترة توليها مسؤولية السفارة الإسرائيلية في أنقرة, كما حافظت على علاقات جيدة مع وزارة الخارجية التركية".ولفتت التقديرات في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، ووزارة الخارجية إلى أنه, "لن تكون هناك إشكالية قانونية في تعيين ليليان سفيرة في أنقرة خلال فترة انتخابات الكنيست، لأنها تعتبر دبلوماسية محترفة وتعيينها ليس سياسيا، إلا أنه ليس مؤكدا أن توافق المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارافا – ميارا، على التعيين خلال ولاية حكومة تصريف أعمال".وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء الماضي، أنه تم الإتفاق على إعادة تبادل السفراء بين أنقرة وتل أبيب بعد مضي عدة سنوات على سحب السفراء وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا.