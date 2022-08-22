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وفاة الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب "شاس" الإسرائيلي

Lebanon 24
22-08-2022 | 04:00
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توفي الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب "شاس" الإسرائيلي فجر الاثنين عن عمر ناهز 91 عاما.

ونعا رئيس الحزب أرييه درعي كوهين قائلا: "بصدمة وحزن قلبنا أبونا ومعلمنا وقائدنا رئيس مجلس حكماء التوراة شيخ الجيل ماران هشام شالوم كوهين تركنا في العاصفة السماوية".
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وأضاف: "ويل للعالم الذي فقد قائده وويل للسفينة التي فقدت قبطانها".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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