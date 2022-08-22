وفاة الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب "شاس" الإسرائيلي

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توفي الحاخام شالوم كوهين الزعيم الروحي لحزب "شاس" الإسرائيلي فجر الاثنين عن عمر ناهز 91 عاما.ونعا رئيس الحزب أرييه درعي كوهين قائلا: "بصدمة وحزن قلبنا أبونا ومعلمنا وقائدنا رئيس مجلس حكماء التوراة شيخ الجيل ماران هشام شالوم كوهين تركنا في العاصفة السماوية".وأضاف: "ويل للعالم الذي فقد قائده وويل للسفينة التي فقدت قبطانها".