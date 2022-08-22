هل الاتفاق النووي قادر على "ترويض" طهران؟

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ما من أحد متهم في الهجوم على الكاتب البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي سوى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.فبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "أشادت صحيفة "كيهان" المقربة من خامنئي بمهاجم رشدي قائلة "يجب أن تمطر يديه بالقبلات". وجاء المقال تحت عنوان: "رقبة الشيطان تحت السيف". في حين تنفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم، أيد خامنئي مرارًا فتوى الراحل روح الله الخميني الذي أمر في خلالها بقتل رشدي. ويكشف هذا التصرف عن دولة أصبحت قيادتها مرتبكة. السؤال الآن، بينما تفكر الولايات المتحدة وأوروبا في إحياء صفقة نووية مع طهران وإنهاء العقوبات، هل يمكن الوثوق بهذا النظام وهل سيفي بوعوده؟ إن موقف خامنئي المعادي للغرب والمناهض للولايات المتحدة بات العلامة السياسية المهيمنة في طهران. على ما يبدو أن آثار هذا الموقف والتي تتجلى في افقار وعزل الايرانيين وتعريض الجول المجاورة لهم للخطر هو أمر غير مهم. فبعد الانتخابات الرئاسية المزورة التي جرت العام الماضي، والتي أدت إلى فوز المتشدد إبراهيم رئيسي المقرب من خامنئي، تبخرت آمال الإصلاح. يتعرض المنشقون السياسيون ونشطاء حقوق المرأة والأقليات العرقية والبهائيون للاضطهاد بلا رحمة".وتابعت الصحيفة، "يعاني الاقتصاد الإيراني من الفساد المستشري والعقوبات، وهو في حالة مروعة. في حين ارتفعت عائدات تصدير النفط والغاز، فإن المسؤولين ورجال الدين والجماعات الأخرى المرتبطة بالنظام، مثل الحرس الثوري، هم المستفيدون الرئيسيون. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 52.5٪ في حزيران. وتسبب انخفاض دعم المواد الغذائية بضرر شديد. يعيش ما لا يقل عن 30٪ من الإيرانيين تحت خط الفقر. الإضرابات تعم البلاد. لكن قلة منهم نسوا احتجاجات 2019 التي شهدتها البلاد "احتجاجات تشرين الثاني الدموية" المناهضة للنظام، عندما قُتل المئات بالرصاص. ويعتقد 28٪ فقط أن رئيسي يقوم بعمل جيد. وكتب المعلق سايح أصفهاني، "السياسات التي دافع عنها خامنئي على مدى ثلاثة عقود دفعت إيران إلى حافة الانهيار الاقتصادي والبيئي الشامل، وعلى الرغم من شن حملات قمع وحشية، فإن البلاد تغوص في اضطرابات اجتماعية... من خلال الاحتفال بالاعتداء على رشدي، يبدو أن المؤسسة الدينية تحفظ ماء الوجه داخل حدودها"."وأضافت الصحيفة، "خارجيًا، تنحاز إيران بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى إلى روسيا والصين. في استضافته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران الشهر الماضي، ادعى خامنئي أن، تمامًا كما هو الحال مع إيران، الغرب وحلف الناتو يعارضان قيام "روسيا قوية ومستقلة". وكما بوتين، فخامنئي موهوم بشأن مكانة بلاده العالمية ويحتقر الولايات المتحدة باعتبارها قوة متراجعة. يقال إن إيران تزود طائرات بدون طيار لمساعدة روسيا على مهاجمة أوكرانيا. والصين هي أكبر زبون للطاقة الإيرانية، حيث تستورد بكين الآن نفطًا أكثر مما كانت عليه قبل فرض العقوبات الأميركية. ويسعى البلدان أيضًا إلى "التعاون الدفاعي الاستراتيجي" بعد أن أخبر رئيسي المسؤولين الصينيين الزائرين أن إيران سعت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الغرب. مثل روسيا، انحازت الصين إلى جانب إيران في عمليات التفتيش النووية المتنازع عليها التي تقوم بها الأمم المتحدة. وأدى قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المتهور بإلغاء الاتفاق النووي لعام 2015، كما هو متوقع، إلى تسارع برنامج إيران النووي. وتقول الآن إنها تستطيع صنع قنبلة في غضون أشهر ولكن ليس لديها خطط للقيام بذلك. في وقت قصير، قد توافق إدارة بايدن قريبًا على اتفاقية منقحة - ومع ذلك بوجود صفقة أو بعدم وجودها، يبدو من غير المرجح أن يتغير سلوك النظام بشكل جذري".ورأت الصحيفة أنه "هناك القليل من الدلائل، على سبيل المثال، على كبح جماح طموحاتها الإقليمية. ويقود خامنئي شخصيًا فيلق القدس، الذراع العسكري الإيراني خارج الحدود الإقليمية، والذي يعمل عبر وكلاء في اليمن ولبنان وفلسطين. لقد تحطمت آمال إسرائيل في أنه من خلال التودد إلى بوتين وذلك عبر التلاعب بأوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحطيم المحور الروسي الإيراني في سوريا. والأمر الأكثر تعكيرًا في الوقت الحالي هو حالة عدم الاستقرار الهائلة التي تهز العراق، والناجمة عن التنافس بين الأحزاب والمجموعات الشيعية المدعومة من طهران ورجل الدين القومي الشهير مقتدى الصدر المناهض لإيران والمناهض للولايات المتحدة. إن محاولات الوساطة الإيرانية الذاتية لم تصل إلى أي نتيجة. ويشكك القادة الإسرائيليون في أن أي خصم خبيث ومخزي سوف يلتزم بأي اتفاق نووي. إسرائيل تعارض صفقة جديدة وتحذر من عمل عسكري في أي وقت. إذا استعاد رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو السلطة في الانتخابات هذا الخريف، فستتزايد المخاوف من المواجهة المباشرة. ويشكك محللون في إسرائيل في دوافع الرئيس الأميركي جو بايدن. هل هو حريص للغاية على إحراز نجاح كبير في السياسة الخارجية قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر تشرين الثاني؟ هل الأمر كله يتعلق بإرباك ترامب؟ على الأميركيين، أيضًا، أن يكونوا متشككين بشدة في نوايا طهران، كما اقترح الخبير الإيراني كريم سادجادبور - لأن قبضة خامنئي على السلطة، وقيادة النخبة غير الشرعية المحيطة به، تدور حول المواجهة المستمرة مع الشيطان الأكبر. وكتب سادجادبور: "التطبيع بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يكون مزعزعًا بشدة لاستقرار حكومة ثيوقراطية يقوم مبدأ تنظيمها على محاربة الإمبريالية الأميركية". وقال إن قادة إيران لا يمكنهم التغيير حتى لو أرادوا ذلك. "حتى لو تم إحياء الاتفاق النووي، فإن نظرة طهران للعالم ستستمر"."وختمت الصحيفة، "من الواضح أن خامنئي يحتاج إلى العدو الأميركي. لكن هل العكس صحيح أيضًا؟ بالنسبة لليمين الجمهوري، لطالما كانت إيران كائناً شريراً وهمياً مفيدًا لتخويف الناخبين، وحشد الحلفاء العرب في الخليج وحشد الدعم لإسرائيل. فهل يمكن لإيران أن تثق في الولايات المتحدة لاحترام شروط أي اتفاق نووي مُعاد صياغته؟ أيا كان ما يقوله البيت الأبيض الآن، فليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن خليفة بايدن في نهاية المطاف سيفعل ذلك".