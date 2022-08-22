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عربي-دولي

أنور قرقاش يعلق على قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران

Lebanon 24
22-08-2022 | 05:45
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علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، على قرار عودة السفير الإماراتي إلى طهران.


وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة الي طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه، لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون".
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وأضاف قرقاش: "قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن عودة سفيرها، سيف محمد الزعابي، لتأدية مهامه في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.
المصدر: روسيا اليوم
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