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عربي-دولي
مصر.. قمة عربية خماسية في العلمين
Lebanon 24
22-08-2022
|
07:00
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يصل مدينة العلمين، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تمهيدا لعقد قمة خماسية تضم قادة الدول الثلاث ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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ومن المقرر أن تبحث القمة، التي تستضيفها مدينة العلمين على الساحل الشمالي لمصر بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخمس وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب ما أفاد مراسلنا.
وكان الرئيس المصري استقبل، أمس الأحد، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت، حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.
وخلال الجلسة، تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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