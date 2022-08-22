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عربي-دولي

"الغاز البديل"... عنوان الزيارة الالمانية الرسمية الى كندا

Lebanon 24
22-08-2022 | 09:00
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وصل المستشار الألماني، أولاف شولتس إلى مدينة مونتريال، ليبدأ رسميا زيارة لكندا تستغرق 3 أيام، بحثا عن غاز بديل.

وتتضمن زيارة شولتس محطات توقف مجدولة في تورنتو وستيفنفيل في غرب نيوفاوندلاند، ويرافقه طوال الجولة نائب المستشار، روبرت هابيك، المسؤول عن ملف الطاقة في البلاد.
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ومن المتوقع أن يوقع المستشار الألماني ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو صفقة تقوم بموجبها كندا بتزويد ألمانيا بالهيدروجين النظيف، وكذلك مناقشة الحرب في أوكرانيا.

ويتزامن وصول شولتس لكندا مع دعوات متجددة من أوكرانيا إلى رئيس الوزراء الكندي ترودو، لإلغاء قرار يسمح بإعادة التوربينات التي يجرى إصلاحها في مونتريال، لاستخدامها في خط أنابيب روسي يمد ألمانيا بالغاز الطبيعي.

ودعت السفيرة الأوكرانية بكندا والجالية الأوكرانية الكبيرة هناك رئيس وزراء كندا إلى إلغاء التنازل، الذي سمح لشركة كندية بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا وإعادة التوربينات.

ويسمح تصريح كندا أيضا لشركة "سيمنس" الألمانية باستيراد وإصلاح وإعادة خمسة توربينات أخرى مستخدمة في خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1"، وفقا لجدول الصيانة الخاص بها، ويسري ذلك حتى نهاية عام 2024."أ ش أ"


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