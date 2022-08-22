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السودان يعلن حالة الطوارىء في البلاد

Lebanon 24
22-08-2022 | 09:30
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أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الطوارئ في البلاد لمجابهة الكوارث التي أحدثتها السيول التي ضربت 6 ولايات سودانية وأدت لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، بجانب تهدم آلاف المنازل.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الري السوداني مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين، للحديث حول التداعيات التي أدت لها السيول والأمطار في السودان عامة، وفي مدينة المناقل وسط السودان بشكل خاص، باعتبارها أكثر المناطق تضررا.
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وفي وقت سابق، نشرت الوكالة السودانية الرسمية تصريحا منسوبا لوزير الري، أكد فيه أن السيول نتجت عن خطأ قامت به إدارته، قبل أن تعود الوكالة وتسحب الخبر الذي آثار جدلا واسعا، وقاد لطلبات بفتح تحقيق حول حقيقة السيول التي اجتاحت مدينة المناقل بتلك الصورة غير المسبوقة.

وبحسب الدفاع المدني السوداني، فإن السيول والأمطار أدت لمقتل 79 سخصا وإصابة 30 آخرين، إضافة لتدمير أكثر من 15 ألف منزل بشكل كامل، وأكثر من 22 ألف منزلا آخر بشكل جزئي."RT"


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