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الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية

Lebanon 24
22-08-2022 | 10:29
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية في حال أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية.

مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكوريةمجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية
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وأشار باتروشيف اليوم الاثنين خلال مؤتمر افتراضي بين ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والدول الأعضاء في مجموعة الآسيان، أن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية.

كما لفت إلى أن الجانب الأمريكي يريد اتهام جمهورية الصين الشعبية "بمحاولة تغيير الوضع الراهن في تايوان بهدف فرض عقوبات عليها"."نوفوستي"
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