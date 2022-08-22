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عربي-دولي

الرئيس الفلسطيني يصل تركيا في زيارة تستمر 3 أيام

Lebanon 24
22-08-2022 | 11:00
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة تستمر لمدة 3 أيام، سيلتقي خلالها عدد من المسؤولين الأتراك.
 
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الطائرة التي تقل عباس ووفده المرافق حطت في مطار أسن بوغا في تمام الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لتركيا.
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وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني نائب والي أنقرة، مراد صويلو، والسفير الفلسطيني لدى تركيا، فائد مصطفى.

وكان السفير مصطفى أفاد في وقت سابق، بأن عباس سيبحث خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب اطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
 
(روسيا اليوم) 
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