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عربي-دولي

بريطانيا.. تراس تتعرض للانتقاد وسط تقارير بتجاوزها التدقيق في الميزانية

Lebanon 24
22-08-2022 | 11:30
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انضم رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر إلى كبار المحافظين في انتقاد المرشحة لرئاسة حزب المحافظين ليز تراس، بعد تقارير أنها ستتجاوز هيئة مراقبة الإنفاق عندما تكشف عن الموازنة.
 
وحذر أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين من أن المرشحة الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة ستكون "عمياء" إذا قامت بتهميش مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) الشهر المقبل.

وقال ستارمر إنه كان ينبغي أن تكون هناك ميزانية طارئة "منذ أشهر"، مشيرا إلى أن "مكتب مسؤولية الميزانية موجود للتأكد من إنفاق الأموال بحكمة وبشكل صحيح. لذلك بالطبع نحن بحاجة إليه، ولهذا السبب كان هناك انتقاد وردة فعل على اقتراح تراس بأنها ستتجاوزه عندما تكشف عن الموازنة الطارئة".

من جهته، قال ميل سترايد، رئيس لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني وأحد مؤيدي منافس تراس، ريشي سوناك إن "هذا (القرار) يشبه الطيران الأعمى. هذا يعني أنك تفعل كل هذه الأشياء الدراماتيكية فيما يتعلق بالضرائب وما إلى ذل ، لكنك لا تعرف في الواقع ما يعتقده المتنبئ المستقل أن التأثير سيكون على المالية العامة. وأعتقد أن هذا وضع خطير للغاية إذا حدث ذلك".
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(روسيا اليوم) 
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