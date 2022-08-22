طهران: سلمنا ردنا بخصوص الاتفاق النووي.. ولم نستلم الرد الأميركي حتى الآن

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ببرلمان إيران، أبو الفضل عموئي، أن طهران سلمت واشنطن رد إيران حول الاتفاق النووي من خلال وسيط، إلا أنها لم تستلم حتى الآن ردها.

وأوضح أبو الفضل عموئي قائلا: "لو استلمنا ردا مقبولا، فإن مسودة الاتفاق سيتم تحضيرها، وفي هذه الحالة ستجري دراسة المراحل الباقية، ومن بينها مناقشة الاتفاق في البرلمان والمصادقة عليه".



وأردف: " ورغم تحضير نص مسودة الاتفاق إلى حد كبير، الا إنه ما زالت هنالك مواضيع أخرى باقية".



وأشار عموئي إلى أنه "إذا كان رد الولايات المتحدة على حزمة اقتراحات إيران إيجابيا، يمكننا القول أننا توصلنا إلى اتفاق"، لافتا إلى أن "الأزمة في أوكرانيا خلقت أجواء جديدة في المفاوضات".



وشدد على أن "زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة أدت إلى إبطاء عملية المفاوضات، مع أنها لم تكن ناجحة"، موضحا أن "الجانب الأوروبي قدم مقترحات جديدة في المفاوضات، رغم أنها لم تكن ما يريده الإيرانيون".

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(روسيا اليوم)