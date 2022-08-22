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عربي-دولي

استقبله السيسي.. الكاظمي يصل مصر للمشاركة في القمة الخماسية

Lebanon 24
22-08-2022 | 13:00
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وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى مصر للمشاركة بالقمة الخماسية للزعماء.

وستناقش القمة مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الاقليمي، والتعاون المشترك، والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي، وفقا لبيان للحكومة العراقية.
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وتجمع القمة قادة مصر والأردن والإمارات والبحرين والعراق في مدينة العلمين.

وسيبحث "الزعماء أيضا ملفات الطاقة، والاستثمار، التغيرات المناخية".
 
(روسيا اليوم) 
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