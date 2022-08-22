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عربي-دولي

لإبلاغه "تحذيرا".. واشنطن تكشف استدعاء السفير الروسي

Lebanon 24
22-08-2022 | 14:30
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أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن لإبلاغه تحذيرا من أي تصعيد للحرب في أوكرانيا، بالأخص ما يتعلق بالمنشآت النووية. 

وأشار المتحدث أن واشنطن استدعت السفير الروسي، أناتولي أنتونوف، الذي زار وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس الماضي، الموافق 18 آب، حيث تبلغ من الولايات المتحدة تحذيرا لروسيا من أي تصعيد لحربها على أوكرانيا.
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وأكد أن التحذير تضمن دعوة موسكو إلى وقف جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية، أو بالقرب منها، وإعادة السيطرة الكاملة على محطة الطاقة النووية زاباروجيا إلى أوكرانيا.
 
(الحرة) 
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