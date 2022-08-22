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عربي-دولي

وزير الداخلية الصربي: لم نستسلم للهستيريا المعادية لروسيا

Lebanon 24
22-08-2022 | 15:00
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قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن صربيا هي الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا ولم تنضم إلى "هستيريا معاداة روسيا".
 
ووصل فولين إلى موسكو في زيارة عمل، وعقد يوم الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وذكر فولين: "أن بلاده، بقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، لا تنسى الأخوة القديمة، وصربيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا ولم تصبح جزءا من الهستيريا المعادية لروسيا".

وقال وزير الداخلية الصربي إن "سيرغي لافروف صديق مخلص لصربيا وشعبها"، معربا عن امتنانه الكبير لروسيا لدعمها المستمر لسيادة بلاده ووحدة أراضيها وعدم الاعتراف بـ"دولة" كوسوفو الزائفة، مشددا على أن صربيا دولة مستقلة وتختار أصدقاءها بنفسها.

وأعرب فولين عن أسفه لأنه بسبب قرارات الدول الأخرى، فإن زيارة لافروف إلى بلغراد في حزيران قد أٌحبطت، وبالتالي "تم انتهاك جميع مبادئ القانون الدولي"، مضيفا "إن صربيا لن تنسى أبدا مساعدة روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، الذي بناء على طلب الرئيس فوتشيتش، منع في عام 2015 اعتماد قرار بريطاني في الأمم المتحدة، كان سيتم بموجبه إعلان الصرب شعبا "مذنبا بارتكاب مذابح جماعية".

واتفق الطرفان على أنه رغم التحديات الحالية، تحافظ موسكو وبلغراد على علاقات دبلوماسية استثنائية وتعاون ثنائي.
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(روسيا اليوم) 
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