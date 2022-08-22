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عربي-دولي

أردوغان: تركيا تسعى إلى لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني

Lebanon 24
22-08-2022 | 16:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى إلى عقد لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان أن تركيا تهدف من خلال ذلك إلى حل الأزمة بين البلدين.
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وأضاف أردوغان أن بلاده تولي أهمية خاصة لمنطقة البلقان، وأعلن عن جولة ستقوده إلى ثلاث دول في البلقان وذلك في الأسبوع الأول من أيلول القادمة.

ووصف أردوغان صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر تركيا إلى العالم، بأنها تنمية حاسمة للبشرية.

وكان الرئيس التركي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في أنقرة.
 
(روسيا اليوم) 
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