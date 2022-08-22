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عربي-دولي

طهران تتّهم واشنطن باستنزافها... وإسرائيل تلوّح بالحرب

Lebanon 24
22-08-2022 | 17:31
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شنّت الخارجية الإيرانية هجوماً على القوى الأوروبية والولايات المتحدة، متهمةً إياها بمحاولة استنزافها في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي بفيينا، فيما جددت إسرائيل تلويحها بشنّ عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية إذا اقتربت من تصنيع سلاح ذرّي، وبخوض حرب على خلفية نزاعها البحري مع لبنان وتهديدات حزب الله.
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اتهمت إيران القوى الغربية باستفزازها عبر مطالب متغطرسة بملفها الذري، معتبرة أن الولايات المتحدة تماطل في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 التي تخوضها طهران مع القوى الكبرى في فيينا منذ 16 شهراً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس، إن طهران تريد اتفاقاً دائماً يحفظ حقوقها المشروعة، مشيراً إلى أن "التسويف الأميركي والصمت الأوروبي وضغوط المتطرفين جعلت المفاوضات استنزافية".
وتابع: "إيران متمسكة بثوابتها وجادة، ودائماً رحبت بمسار المفاوضات، وأكدت رغبتها في إحياء الاتفاق، من دون أن تحيد عن خطوطها الحمر. ولن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية".
وأوضح أن "إيران والأطراف الأخرى ما زالت في مرحلة التفاوض بالمفاوضات النووية"، مشيراً إلى أن "المواضيع المتبقية قليلة كمّاً، لكنّها مواضيع مهمة يجب اتخاذ القرار بشأنها".
وأكد كنعاني أنه إذا ردت الولايات المتحدة على اقتراح إيران بشكل سلبي، فستمضي طهران قُدماً في خطتها البديلة، وتابع: "خطتنا البديلة هي مواصلة سياستنا الخارجية الحالية بتصميم جاد، بغضّ النظر عن محادثات إحياء الاتفاق النووي".

رسائل إقليمية
وأطلق المتحدث الإيراني عدة رسائل بشأن علاقة بلاده بالقوى الإقليمية اتسمت بالتصالح، ووصف التصريحات التركية الأخيرة حول إمكانية إحياء قنوات الاتصال الدبلوماسي مع الحكومة السورية بالمشجعة.
وبشأن الحوار السعودي - الإيراني في بغداد، والذي ينتظر جولته السادسة، قال كنعاني في معرض رده على سؤال عمّا إذا كان هذا الحوار مرتبطاً بالمفاوضات النووية، إن الحوار مع السعودية يشمل القضايا والمواضيع الثنائية، ولا علاقة له بالمفاوضات.
وأكمل أن الحوار مع السعودية يهدف إلى استئناف العلاقات لتأمين مصالح الطرفين، مشيراً إلى وجود خلافات ومواضيع معقّدة بينهما، لكنّه قال إن الحوارات حتى الآن كانت إيجابية، واستئناف العلاقات لن يحدث بين يوم وليلة، وما يهم أن هناك إرادة سياسية من طرفنا، ولمسنا خطوات مشابهة من الطرف السعودي.
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