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وفاة 4 سيّاح إثر سقوط حافلة بوادٍ في بيرو

Lebanon 24
22-08-2022 | 22:33
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لقي أربعة سياح مصرعهم وأصيب 16 آخرين بجروح في حادث سقوط حافلة في واد إثر زيارتهم قلعة ماتشو بيتشو الأثرية في بيرو، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الإثنين.
وقال وزير السياحة روبرتو سانشيز إنّ الحافلة سقطت في وادٍ يزيد ارتفاعه عن 100 متر، مشيراً إلى أنه كان هناك ضباب في مكان وقوع الحادث.
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من جهتها قالت وزارة السياحة في بيان إنّ القتلى الأربعة هم ثلاثة كولومبيين وبيروفي، مشيرة إلى أنّ الجرحى هم أربعة فرنسيين ويونانيان وكنديان وإسرائيليان وأرجنتينيان وهولندي وإسباني وبيروفيان أحدهما السائق.
وفي تغريدة على "تويتر"، قال الرئيس بيدرو كاستيللو: "لقد أمرت وزارتي السياحة والخارجية بتقديم كل التسهيلات للمصابين حتى يتمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وسفاراتهم، بالإضافة إلى إعادة جثامين الضحايا إلى ديارهم".
ووقع الحادث ليل الأحد على بُعد نحو مئة كيلومتر من مدينة كوسكو، عاصمة الإنكا القديمة ونقطة الانطلاق الرئيسية لشركات الرحلات السياحية التي تنظم زيارات إلى ماتشو بيتشو.
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