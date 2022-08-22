البرتغال في حالة تأهب قصوى أمام الحرائق المستعرّة

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واصلت البرتغال التي تتعرض لموجة قيظ ثالثة منذ مطلع تموز، مكافحة عدة حرائق أمس الإثنين، في حين تم وضع البلاد في حالة تأهب قصوى حتى اليوم الثلاثاء بسبب مخاطر اندلاع حرائق غابات.وتم حشد ما يقرب من ألفي رجل إطفاء بعد ظهر أمس الاثنين لإخماد النيران في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات الحماية المدنية.وقد اندلع أكبر حريق في منطقة فيلا ريال في أقصى الشمال، ويتمدد داخل منطقة جبلية يصعب الوصول إليها.وقال قائد الحماية المدنية الوطنية أندريه فيرنانديز «وفقًا للتقديرات الموقتة، فقد أتى هذا الحريق على 4500 هكتار».