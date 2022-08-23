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عربي-دولي

أوكرانيا تكشف: دولتان أوروبيتان فقط لا تزودنا بالسلاح.. والسبب!

Lebanon 24
23-08-2022 | 00:00
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أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها تتلقى أسلحة من جميع دول أوروبا "باستثناء بلدين اثنين فقط"، لمواجهة الهجوم الروسي.


وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في لقاء تلفزيوني نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، إن "من بين الدول الأوروبية، فقط المجر والنمسا لا تزودان أوكرانيا بالسلاح".
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وأشار كوليبا إلى أن "العديد من الدول التي لم تزود مناطق الصراع مطلقا بالأسلحة في التاريخ الحديث، غيرت موقفها (...)، بل إن بعض الدول غيرت تشريعاتها الوطنية لهذا الغرض".

وتابع الوزير الأوكراني: "باستثناء المجر والنمسا كدولتين محايدتين، فإن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ليس من المحرمات بالنسبة لأي دولة أوروبية، رغم أنه كان كذلك".
 
وأضاف كوليبا: "لذلك فإن السؤال ليس أن دول الاتحاد الأوروبي ضد تزويدنا بالأسلحة، السؤال هو متى ستفعل ذلك"، لكنه أشار إلى طول وقت النقاش في الدول الأوروبية بهذا الشأن.

وقال المسؤول إن "مثل هذه المناقشات السياسية الداخلية للشركاء الغربيين حول متى وأي أسلحة يجب تسليمها لنا، تكلف أوكرانيا خسائر يومية على خط المواجهة".

وفي تموز الماضي، قال نائب وزير خارجية المجر ليفينتي ماجيار، خلال زيارة لمدينة لفيف الأوكرانية، إن بودابست مستعدة لتمرير جميع المساعدات التي تقدمها دول أخرى إلى أوكرانيا عبر أراضيها، بما في ذلك المساعدات العسكرية.

ومنذ بدء الهجوم الروسي في شباط الماضي، تتلقى كييف مساعدات عسكرية من الغرب بمليارات الدولارات، أكبرها يأتي من الولايات المتحدة.
 
(سكاي نيوز)
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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