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عربي-دولي

سوريا.. مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني! (صورة)

Lebanon 24
23-08-2022 | 00:30
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ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا، حيث كان في "مهمة استشارية".

وأوضحت الوكالة أن "أبو الفضل عليجاني" قتل فجر اليوم الإثنين في سوريا، "أثناء قيامه بمهمة استشارية" هناك.
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وأضافت أن عليجاني وهو من أصفهان، وكان أحد ضباط القوة البرية للحرس الثوري الإيراني ومستشار عسكري في سوريا.
 
المصدر: روسيا اليوم
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