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هولندا تنضم لتدريب الجنود الأوكرانيين فى بريطانيا

Lebanon 24
23-08-2022 | 01:00
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية عن مشاركة نحو 90 عسكريا من هولندا في تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا.
 
وزارت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أوكرانيا، حيث بحثت مع نظيرها الأوكراني أليكسي ريزنيكوف تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
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وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الهولندية في ختام الزيارة، أنه "في الوقت الحالي يوجد 90 عسكريا هولنديا في المملكة المتحدة للتدريب العسكري الأساسي للجنود الأوكرانيين".
 
وأشير كذلك إلى أن هولندا قدمت للجانب الأوكراني المعدات لإبطال مفعول العبوات الناسفة، وتدرس الإمكانيات لدعم أوكرانيا بتقديم الخبرات في مختلف المجالات والتدريب.

وكانت هولندا قد انضمت إلى برنامج تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا في وقت سابق من آب الجاري.
 
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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