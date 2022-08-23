الصين .. إطفاء الأضواء بجادة شهيرة لتوفير الطاقة!

تطفئ شنغهاي مؤقتا الأضواء التي تزين جادة بوند الشهيرة يومي الاثنين والثلاثاء، على ما أعلن مجلس البلدية، حيث دفعت موجة الحر في الصين السلطات إلى تقنين الكهرباء.

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وفرضت عدة مقاطعات قيودا في الأيام الأخيرة لمواجهة القيظ الذي تعاني منه البلاد، حيث بلغت الحرارة 45 درجة في بعض المناطق.وتسببت موجة الحر هذه بانخفاض مستوى الأنهار، وبالتالي تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية. مما وضع شبكة الكهرباء تحت الضغط أثناء تشغيل المكيفات بأقصى طاقة.لتوفير الكهرباء، دعت بلدية شنغهاي مساء الأحد إلى إطفاء "أنوار الزينة" على امتداد شارع بوند وفي جزء من حي لوجياتسوي، على الضفة الثانية من نهر هوانغبو.تشتهر جادة بوند خاصة ببريق اضواء زينة مبانيها والشاشات العملاقة التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها من أعالي ناطحات سحاب لوجياتسوي.في مقاطعة تشونغتشينغ (جنوب غرب) التي يقطنها 31 مليون شخص، قالت السلطات الإثنين إن مراكز التسوق سيتم فتحها مؤقتًا لتوفير الطاقة، مبينة أن الإجراء سيطبق حتى عودة "درجة الحرارة وحالة العرض والطلب" إلى المستويات المقبولة.في مقاطعة سيتشوان المجاورة (جنوب غرب)، قامت السلطات بتفعيل أعلى مستوى للطوارئ في مواجهة القيظ.