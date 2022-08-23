Advertisement

عربي-دولي

الصين .. إطفاء الأضواء بجادة شهيرة لتوفير الطاقة!

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-983321-637968362255518685.jpg
Doc-P-983321-637968362255518685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطفئ شنغهاي مؤقتا الأضواء التي تزين جادة بوند الشهيرة يومي الاثنين والثلاثاء، على ما أعلن مجلس البلدية، حيث دفعت موجة الحر في الصين السلطات إلى تقنين الكهرباء.
 
وفرضت عدة مقاطعات قيودا في الأيام الأخيرة لمواجهة القيظ الذي تعاني منه البلاد، حيث بلغت الحرارة 45 درجة في بعض المناطق.
Advertisement

وتسببت موجة الحر هذه بانخفاض مستوى الأنهار، وبالتالي تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية. مما وضع شبكة الكهرباء تحت الضغط أثناء تشغيل المكيفات بأقصى طاقة. 

لتوفير الكهرباء، دعت بلدية شنغهاي مساء الأحد إلى إطفاء "أنوار الزينة" على امتداد شارع بوند وفي جزء من حي لوجياتسوي، على الضفة الثانية من نهر هوانغبو.

تشتهر جادة بوند خاصة ببريق اضواء زينة مبانيها والشاشات العملاقة التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها من أعالي ناطحات سحاب لوجياتسوي.

في مقاطعة تشونغتشينغ (جنوب غرب) التي يقطنها 31 مليون شخص، قالت السلطات الإثنين إن مراكز التسوق سيتم فتحها مؤقتًا  لتوفير الطاقة، مبينة أن الإجراء سيطبق حتى عودة "درجة الحرارة وحالة العرض والطلب" إلى المستويات المقبولة.

في مقاطعة سيتشوان المجاورة (جنوب غرب)، قامت السلطات بتفعيل أعلى مستوى للطوارئ في مواجهة القيظ. 
(روسيا اليوم)
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
07:30 | 2022-08-23
07:00 | 2022-08-23
06:30 | 2022-08-23
06:25 | 2022-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website