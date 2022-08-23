هل ينهي الحل الدبلوماسي حرب أوكرانيا؟

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حذر دبلوماسي روسي كبير من أن موسكو لا ترى أي احتمال لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتتوقع صراعا طويلا، مع بلوغ الغزو الشامل للرئيس فلاديمير بوتين عتبة الستة أشهر هذا الأسبوع.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، " قال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، للصحيفة إن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا أكبر في محاولات إنهاء الصراع واتهم الولايات المتحدة ودول "الناتو" الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات. وأضاف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتابع قائلاً: "لا أرى الآن أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية. وكلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي". وتشكل تصريحاته، التي تأتي على الرغم من موجة الدبلوماسية المكوكية في الأسابيع الأخيرة، ضربة للمفاوضين الذين كانوا يأملون في أن تشكل الاتفاقية الأخيرة بشأن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أساسًا لاتفاق أوسع.وقال غاتيلوف إن الأمم المتحدة أصبحت غارقة في "التسييس" بسبب الحرب وهذا "أضر بسلطة الأمم المتحدة ومنظماتها". واشتكى من أنه نتيجة لذلك، فإنها غير قادرة على التصرف بشكل فعال كوسيط. وقال في إطار عمله اليومي في جنيف: "ليس لدينا أي اتصالات مع الوفود الغربية. من ناحية البروتوكول لا نرى بعضنا البعض... بشكل خاص ليس لدينا أي اتصالات، للأسف... نحن ببساطة لا نتحدث مع بعضنا البعض". وأضاف غاتيلوف" أن الدبلوماسية العالمية كانت في أسوأ حالة عاشها خلال مسيرته التي استمرت 50 عامًا. لقد تغير العالم ولن تكون الأمم المتحدة كما كانت من قبل"."وتابعت الصحيفة، "غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط، في ما أسماه بوتين "عملية عسكرية خاصة" من أجل "تشويه سمعة" كييف. وأدانت الدول الغربية خطوة بوتين، وفرضت عقوبات شديدة على موسكو وقطعت العلاقات. تم إحباط محاولة أولية للاستيلاء على كييف في هجوم خاطيء، مما أجبر جيش موسكو على إعادة تجميع صفوفه والتركيز على حملة بقيادة المدفعية في الشرق. انهارت مفاوضات وقف إطلاق النار الثنائية بعد اكتشاف أدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية المحتلة في نيسان. ونفت موسكو هذه المزاعم. قال غاتيلوف إن الفشل في استئناف محادثات السلام، إلى جانب استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، يعني أنه من المستحيل التنبؤ بمدى استمرار الصراع: "وهكذا ستقاتل كييف وداعموها الغربيون حتى آخر أوكراني". زعم غاتيلوف، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية قبل إرساله إلى جنيف في عام 2018، أن موسكو وكييف كانتا "قريبتين جدًا" من اتفاق كان من الممكن أن يوقف الصراع مؤقتًا في المفاوضات التي استضافتها تركيا في نيسان. وقد دحض المشاركون في المحادثات هذه المزاعم. وسعت الأمم المتحدة وتركيا إلى العمل كوسطاء بين كييف وموسكو، ونجحت مؤخرًا في التوسط في صفقة صادرات الحبوب الأوكرانية".وأضافت الصحيفة، "لكن غاتيلوف قال إنه من "المؤسف" ألا تلعب الأمم المتحدة دورًا أكبر. وقال: "أعتقد أن صفقة الحبوب هي المثال الوحيد الذي لعبوا فيه دورًا عمليًا في محاولة التوسط. "يجب أن يكون دورها أكثر من ذلك". واتهم غاتيلوف الدول الغربية باستخدام الوضع "كمسألة ضغط على روسيا، كأداة لعزل روسيا مما يضر بموقفنا اقتصاديًا وسياسيًا". قال: "إنهم لا يهتمون بالشعب الأوكراني، أو بالجنود الأوكرانيين". تم تعزيز دفاع أوكرانيا بأكثر من 30 مليار دولار من إمدادات الأسلحة التي تعهدت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء الناتو الآخرون. كان زيلينسكي قد قال سابقًا إنه يرى المحادثات المباشرة مع بوتين هي الطريقة الوحيدة للتفاوض على إنهاء الصراع، وفقط بعد انسحاب روسيا من كل الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها منذ شباط. قال ميخايلو بودولاك، المستشار في إدارة زيلينسكي الذي شارك في محادثات السلام الفاشلة، يوم الجمعة إن "التفاوض مع الاتحاد الروسي يعني... نهاية قاتلة للجميع"."وبحسب الصحيفة، "زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حافظ على علاقات مع كييف وموسكو منذ الغزو، بوتين في سوتشي هذا الشهر والتقى بزيلينسكي في لفيف الأسبوع الماضي إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في محاولة للعمل كوسيط. وقال أردوغان خلال زيارته لأوكرانيا: "ما زلت على ثقة من أن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات. زيلينسكي وبوتين لديهما نفس الرأي". لكن ذلك البيان لم يشر إلى أي تطورات جديدة قد تؤدي إلى مفاوضات، بحسب شخص مطلع على المناقشات. وأشاد غاتيلوف بأردوغان "لبذل قصارى جهده" لتسهيل الحوار، لكنه رفض التكهنات بإجراء محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي، قائلاً "لم يكن هناك أي منصة عملية لعقد هذا الاجتماع". كما اتهم أوكرانيا بـ"استفزاز واضح" في محطة زابوريزهجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية. وألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في قصف المحطة، بينما قال الناتو إن روسيا تستخدم الموقع النووي كقاعدة لشن هجمات منها. وقال غاتيلوف: "القوات الروسية تحرسها فقط. تضمن أمنها فقط. ما الغاية من قصفها؟" ووافقت روسيا على زيارة عاجلة للسلامة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة".