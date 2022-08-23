بعد 6 أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا العالم على حافة الهاوية

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يدخل الغزو الروسي الأخير على أوكرانيا هذا الأسبوع شهره السادس. تصدرت الحرب عناوين الصحف الدولية، وعطلت سلاسل التوريد العالمية، وأثارت روحًا جديدة من التضامن في الغرب. بالنسبة للعديد من الأوروبيين، شكلت هذه اللحظة "نقطة تحول في التاريخ" - كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز في الأسابيع الأولى من الصراع.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "أدت الأبعاد الأخلاقية الصارخة للحرب إلى إدراك النخب الأوروبية لحقيقة الأمر، هي التي سعت إلى تسوية سلمية مع روسيا. ما نتج لم نشهده في قلب أوروبا منذ عقود. لقد انتهى بشكل نهائي، كما كتب رجل الدولة الجديد جيريمي كليف، هذا "التفاؤل السهل في سنوات ما بعد الحرب الباردة مباشرة". لكنه أضاف أنه حتى عندما ننجرف نحو "شيء جديد"، فإن معالمه "لا تزال ضبابية". لا يزال ضباب الحرب يخيم على أوكرانيا. وبعيدًا عن المناظر الطبيعية التي تنتشر فيها الخنادق في البلاد والمدن الساحلية المحاصرة والمدمرة، لا يزال هناك صراع بين الأيديولوجيات وحتى رؤى التاريخ. في رفضهم الانصياع للطموحات الإمبريالية الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرى الأوكرانيون أنفسهم على خط المواجهة في حرب عالمية بين الديمقراطية والاستبداد. هذه رؤية رددها مؤيدوهم في الغرب، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه، الذي أعلن في آذار أن أوكرانيا تخوض "معركة كبيرة من أجل الحرية... بين الحرية الفردية والقمع، بين نظام قائم على القواعد ونظام تحكمه القوة الغاشمة"."وتابعت الصحيفة، "بالطبع، بوتين يرى كل شيء بشكل مختلف. دخل الجيش الروسي عبر الحدود الأوكرانية في 24 شباط بعد أن ألقى خطابًا آنياً سيئ السمعة. كان خطابه غارقاً في المظالم التاريخية والتحريفية، وصور أوكرانيا كأمّة مصطنعة كان نظامها "النازي" رهن الغرب. غضب بوتين من توسع الناتو في أوروبا الشرقية وحذر من ظهور "مناهضة لروسيا" في الأراضي التي كانت "أرضنا التاريخية". هذا لن ينفع. لم يكن إحباط كييف من أجل السيطرة على النفوذ الغربي فحسب، بل كان من أجل تعويض مأساة سقوط الاتحاد السوفيتي، والتي، كما قال بوتين، أخلت "بتوازن القوى في العالم".إعادة التوازن المتخيلة لبوتين لم تجرِ كما اعتقد المخططون في الكرملين. قاومت أوكرانيا الغزو بشجاعة وأجبرت القوات الروسية على التراجع المخزي بعد حملة فاشلة للاستيلاء على كييف. بدلاً من أن يتم تأديبهم، توسع الناتو، وضم السويد وفنلندا تحت مظلة التحالف العسكري البارز في العالم. في دول البلطيق، بدأت السلطات المحلية في تفكيك آثار الحقبة السوفيتية. لقد حفزت الحرب عملية "إنهاء الاستعمار" التي طال انتظارها لأوكرانيا وبعض جيرانها، الذين يبدو الآن أنهم متحمسين لقطع المطالبات المفروضة على بلدانهم من خلال إرث من الاستعباد من قبل موسكو".وأضافت الصحيفة، "كانت حصيلة العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي قاسية: تم تجميد نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، وانسحاب مئات الشركات الغربية من السوق الروسية، ويتم الآن بيع صادرات النفط والغاز الرئيسية للمشترين الانتهازيين بأسعار مخفضة. تقدر المخابرات الأميركية أن ما يصل إلى 80 ألف جندي روسي قد لقوا حتفهم بالفعل في القتال. ويعتقد المحللون الغربيون أيضًا أن آلة الحرب الروسية قد استنفدت بشدة، مع انخفاض مخزونات الذخيرة. ولكن هذا يمثل عزاء باردًا للأوكرانيين، الذين دفعوا ثمنًا لا يُقاس تقريبًا للدفاع عن حق أمتهم في الوجود. لقد شهدت ستة أشهر من الحرب مقتل الآلاف ونفي الملايين من ديارهم. ارتكبت القوات الروسية فظائع وجرائم حرب مزعومة. وهم الآن مترسخون في رقعة واسعة من جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، ويتوقع المحللون حرب استنزاف طويلة ومريرة في المستقبل. بعد ستة أشهر من الحرب، بالكاد تغيرت الرسالة الأوكرانية إلى النخب الغربية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، كرر الطلبات المتكررة لحكومته للحصول على أسلحة وذخائر أكثر تقدمًا، "كل ما نحتاجه هو أسلحة، وإذا أتيحت أمامكم الفرصة أجبروا بوتين على الجلوس معي إلى طاولة المفاوضات". تمنح هذه المعدات أوكرانيا المزيد من النفوذ في ساحة المعركة، ولكن أيضًا في المفاوضات النظرية المستقبلية مع نظام روسي أكثر تأنيبًا".وبحسب الصحيفة، "على الرغم من التأخيرات والعقبات اللوجستية، وصلت تلك المساعدة - بقيادة الولايات المتحدة - إلى أوكرانيا. خصصت إدارة بايدن حتى الآن أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف، بينما تنسق أيضًا وتحشد دعمًا أوسع بين حلف الناتو والشركاء الأوروبيين. من واشنطن إلى وارسو، يعتقد المشرعون أنه يجب إعطاء أوكرانيا الأدوات اللازمة لتحقيق نصر عسكري حاسم، حتى لو كانت هذه النتيجة لا تزال بعيدة المنال. لكن هذا الاتجاه الصاعد قد يتضاءل: في أوروبا، أثار اقتراب فصل الشتاء واليقين الكئيب لارتفاع أسعار الطاقة بشدة تساؤلات حول ما إذا كان الغرب قادرًا على الحفاظ على نفس التصميم في دعم المجهود الحربي الأوكراني للأشهر الستة المقبلة كما كان الحال خلال نصف العام الماضي. إن مركزية الولايات المتحدة في مساعدة أوكرانيا على الصمود هي تذكير بأنه على الرغم من كل الكلام عن دخول أوروبا عصرًا جديدًا شجاعًا، فإن معادلات القرن العشرين القديمة لا تزال سارية: عندما يتعلق الأمر بالجغرافيا السياسية للقارة، تلعب القوة العظمى الأميركية دورًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا يمكن لأي حكومة بمفردها إدارة الصدمات الأوسع للحرب، والتي تضمنت صدمات في سلسلة التوريد الزراعية العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أجزاء من إفريقيا وانهيار الحكومات في جنوب آسيا. ونتيجة لذلك، يعرب المسؤولون من الدول غير الغربية عن ارتباكهم المتكرر للحماسة التي تظهر في العواصم الغربية، حيث يعد الحديث عن تسوية مع روسيا أو تقديم تنازلات لها أمرًا محرومًا. وقال دبلوماسي أفريقي كبير في نيويورك لرويترز "الأمر الأكثر إثارة للحيرة بالنسبة لنا هو فكرة أن صراعا مثل هذا يتم تشجيعه في جوهره على الاستمرار إلى أجل غير مسمى"."ورأت الصحيفة أنه "من المحبط بالنسبة للدبلوماسيين الأوكرانيين، أن عددًا أقل من المسؤولين الأفارقة يقدمون الحجة الواضحة بأن روسيا يمكنها ببساطة سحب قواتها من الأراضي السيادية لدولة أخرى. من غير الواضح ما إذا كانت عزلة روسيا ستتوسع أم ستضيق في الأشهر المقبلة. يخطط كل من بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، المنخرط في مواجهته المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية في إندونيسيا هذا العام. يأمل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ألا يمنع ذلك قادة مثل بايدن من الحضور. قال ويدودو لبلومبرغ نيوز الأسبوع الماضي: "إن التنافس بين الدول الكبرى أمر مثير للقلق بالفعل. ما نريده هو أن تكون هذه المنطقة مستقرة وسلمية حتى نتمكن من بناء نمو اقتصادي. ولا أعتقد أن هذا مطلب إندونيسيا وحدها: الدول الآسيوية تريد الشيء عينه أيضًا"."وختمت الصحيفة، "ومع ذلك، فإن الاستقرار قد يكون بعيد المنال. مع استمرار الحرب في أوكرانيا، يخشى الخبراء من اتساع قوس الخطر والانتقام، من الهجمات المدمرة على المناطق المدنية إلى الاغتيالات والتخريب عبر الحدود إلى التهديد المستمر المتمثل في سوء التقدير النووي. قال المعلق الجيوسياسي برونو ماكايس: "ستة أشهر طويلة من الحرب"، وما زلنا نشعر "أنها مجرد مقدمة"."