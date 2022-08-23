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عربي-دولي

زوجة المتحدث باسم الكرملين تتحدى العقوبات الغربية برقصة "الزوربا"

Lebanon 24
23-08-2022 | 05:30
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طرحت زيارة زوجة المتحدث باسم الكرملين إلى اليونان تساؤلات عدّة بشأن تطبيق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وكتبت زوجة المتحدث باسم الكرملين ديمتيري بيسكوف، تاتيانا نافكا، في منشور على تطبيق "إنستغرام"، بينما كانت ترقص في مطعم على أنغام زوربا اليونانية: "تحطيم الأطباق جزء من صخب الحياة الليلية في اليونان".
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إلا أنها عادت وحذفت الفيديو بعدما تلقت عدداً كبيراً  من التعليقات السلبية، مع الإشارة إلى أن روسيا كانت قد حظرت تطبيق "إنستغرام" بعد غزوها لأوكرانيا.

وقالت صحيفة "التايمز" اللندنية إن احتفال نافكا، البطلة الأولمبية السابقة في الرقص على الجليد، في اليونان يوحي بتحدي العقوبات الغربية، لا سيما وأنها تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي مع زوجها.

في المقابل، نفت اليونان دخول نافكا البلاد، لكن ترددت تكهنات بأنها قد تزور جزيرة يونانية من تركيا، حيث قالت إنها كانت في إجازة. وكتبت نافكا عبر "تليغرام": "أحب اكتشاف أشياء جديدة عندما أكون في إجازة".
المصدر: الحرة

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