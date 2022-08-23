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عربي-دولي

السعودية.. توقيف منتحلي صفة لسرقتهم حسابات عملاء بنوك

Lebanon 24
23-08-2022 | 06:00
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أوقفت النيابة العامة السعودية 11 شخصاً على ذمة التحقيق بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي بهدف للاحتيال على مواطنين ومقيمين، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة الصحيفة بأن "وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع 11 متهماً شكلوا تنظيماً إجرامياً للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكراً لأعمالهم غير المشروعة".
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وكشفت التحقيقات أن المتهمين انتحلوا صفة موظفي بنوك وإرسال رسائل عشوائية على هواتف الضحايا تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تحديث بياناتهم والأرقام السرية لضمان إعادة التفعيل قبل أن يتسللوا لحسابات الضحايا والاستيلاء على المبالغ المالية الموجودة فيها.

كما كشفت الإجراءات وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة "أبشر".
المصدر: الحرة
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