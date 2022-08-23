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عربي-دولي

تطوّر عند الحدود السورية- التركية يقلق واشنطن.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
23-08-2022 | 06:30
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أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلق بلاده من الهجمات الأخيرة التي وقعت على امتداد الحدود الشمالية لسوريا، مشدداً على أن واشنطن تدعو "كلّ الأطراف إلى احترام خطوط وقف إطلاق النار" عند الحدود بين سوريا وتركيا.
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كلام برايس يأتي بعد بضعة أيام من تكثيف القصف في المنطقة، ما أودى بحياة 21 مدنياً على الأقلّ بينهم أطفال.

وأضاف برايس: "نأسف لوقوع ضحايا مدنيين في الباب والحسكة ومناطق أخرى"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بـ "إلحاق هزيمة نهائية بتنظيم الدولة الإسلامية وإيجاد تسوية سياسية للنزاع السوري".
المصدر: الحرة
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