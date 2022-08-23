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عربي-دولي

الكاظمي يتخلى عن المشاركة في قمة مصر العربية الخماسية... والسبب؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 07:00
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قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة العربية الخماسية بمصر وعاد إلى العراق إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد.

وأشار مكتب الكاظمي الإعلامي في بيان رسمي إلى أن: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
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وكان الكاظمي قد حذر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

كما طالب رئيس الوزراء العراقي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعياً إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة.

وكان الكاظمي قد وصل إلى مدينة العلمين، تمهيداً لعقد قمة خماسية تضم إلى جانبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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