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مقتل ضابط بارز في الحرس الثوري الإيراني خلال مهمة في سوريا... من هو؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 06:25
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقتل ضابط برتبة رفيعة في الحرس الثوري خلال مهمة كان يؤديها في سوريا، يوم الاحد الماضي.

وكشف أنّ إسم الضابط هو "أبو الفضل عليجاني، وهو أحد أفراد القوات البرية للحرس الثوري الذي كان يؤدي مهمة في سوريا كمستشار عسكري".
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ولم يذكر التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن مقتل عليجاني.
 
 
(سكاي نيوز)
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