"مهاجرو المانش" يسجّلون رقماً قياسياً جديداً يؤرق بريطانيا

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أعلنت الحكومة البريطانية أن عدد المهاجرين الذين عبروا المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة سجّل رقماً قياسياً جديداً.وأفادت وزارة الدفاع بأنه تم رصد عبور حوالى 1295 شخصاً الاثنين، وهو عدد يتجاوز آخر رقم قياسي سجّل في يوم واحد وبلغ 1185 مهاجرا في 11 تشرين الثاني من العام 2021.وحتى الآن، تم تسجيل عبور 22670 شخصاً هذا العام، ما يقارب ضعف العدد المسجّل في الفترة ذاتها من العام 2021.تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع يقلق اللحكومة البريطانية، التي تعهّدت بضبط الحدود بصورة أفضل بعد بريكست.