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مستجدات متسارعة... القضاء العراقي وأنصار الصدر وجهاً لوجه

Lebanon 24
23-08-2022 | 08:00
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علّق مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق عمل المجلس بالإضافة إلى العديد من الهيئات القضائية في البلاد، رداً على الاعتصام الذي بدأه أنصار التيار الصدري أمام المجلس.

وأشار مجلس القضاء العراقي في بيان إلى أن قرار تعليق العمل جاء احتجاجاً على "التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون".
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تجدر الإشارة إلى أن أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدأوا في وقت سابق اعتصاماً جديداً أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، هو الثاني من نوعه الذي ينفذه التيار بعد الاعتصام المستمر منذ أسابيع في مقر البرلمان، بهدف الضغط لحلّه كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وحمّل مجلس القضاء "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف"، معتبراً أن  أنصار الصدر يريدون الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار حل مجلس النواب.

ولذلك، قرر المجتمعون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تعليق عملهما والمحاكم التابع لمجلس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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