تهديد إيراني جديد لتل أبيب: صواريخنا تكفي لـ"حرث إسرائيل"!

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أكد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده "لا تملك سلاحا نوويا"، محذرا من أن "صواريخه و رؤوسها الحربية تكفي لحرث اسرائيل".وفي هذا الصدد، قال قائد قوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة: "لا نملك سلاحاً نووياً، لكن صواريخنا ورؤوسها الحربية تكفي لحرث إسرائيل".وأضاف العميد حاجي زادة: كل توقعات قائد الثورة قد تحققت، شهدنا ما حصل في أفغانستان وخروج الأمريكان منها".وأردف: "لذلك، إسرائيل أيضا سوف تتدمر وفق توقعاته، ومحاولات الكیان الصهيوني للنجاة عبثية".