Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تبدّد إيجابية أوروبا.. "النووي" أسير فجوات كبيرة

Lebanon 24
23-08-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-983491-637968633741596502.jpg
Doc-P-983491-637968633741596502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤول أميركي كبير أن إمكانية الوصول إلى اتفاق نووي جديد مع إيران ليست واضحة حتى اللحظة، على الرغم من الإشارات الإيجابية التي كانت قد صدرت عن أوروبا.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته، أن بعض الفجوات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران، إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن طهران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي، مثل شرط إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
Advertisement

كما أكد أنها تراجعت أيضاً عن بعض الشروط الرئيسية الأخرى قائلاً إنه: "على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فقد تخلت عن بعض مطالبها الأساسية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز".

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية وافقت على النص أو المقترح الأوروبي.

كما أشار في مقابلة مع التلفزيون الإسباني إلى أن "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع".

إلى ذلك، أوضح أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.

وكان المسؤول الأوروبي كشف أمس الاثنين أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي "معقول".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-08-23
16:30 | 2022-08-23
15:30 | 2022-08-23
15:00 | 2022-08-23
14:30 | 2022-08-23
13:50 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website