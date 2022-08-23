واشنطن تبدّد إيجابية أوروبا.. "النووي" أسير فجوات كبيرة

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أكد مسؤول أميركي كبير أن إمكانية الوصول إلى اتفاق نووي جديد مع إيران ليست واضحة حتى اللحظة، على الرغم من الإشارات الإيجابية التي كانت قد صدرت عن أوروبا.وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته، أن بعض الفجوات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران، إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن طهران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي، مثل شرط إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.كما أكد أنها تراجعت أيضاً عن بعض الشروط الرئيسية الأخرى قائلاً إنه: "على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فقد تخلت عن بعض مطالبها الأساسية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز".من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية وافقت على النص أو المقترح الأوروبي.كما أشار في مقابلة مع التلفزيون الإسباني إلى أن "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع".إلى ذلك، أوضح أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.وكان المسؤول الأوروبي كشف أمس الاثنين أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي "معقول".