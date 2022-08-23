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عربي-دولي

دوغين في أول تعليق له بعد مقتل إبنته داريا: "ماتت من أجل روسيا"... وهذا ما كشفه عن أمنيتها

Lebanon 24
23-08-2022 | 12:30
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في أول تعليق له بعد اغتيال ابنته داريا، بتفجير استهدف سيارتها، قبل أيام قليلة قرب قرية بولشي فيازيوما في ضواحي العاصمة موسكو، أكد المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين، الذي عادة ما يوصف بعقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من عدم التواصل بينهما، أنها لم تكن تهاب شيئاً.
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وأضاف أنها قالت له في آخر محادثة بينهما خلال مهرجان "التقليد": "أشعر وكأنني محاربة يا أبي، بل كأنني بطلة، أريد أن أكون مع شعبي وبلدي".

إلى ذلك، وجه طلباً لكل من حزن على مقتلها، داعياً إياه إلى القتال من أجل البلد، بدل البكاء أو الحزن عليها.

وقال: أمنيتها الوحيدة أن تقاتلوا من أجل بلدنا العظيم، ومن أجل حماية المواطنين الروس، لأنها ماتت من أجل روسيا".

كذلك اعتبر أن الثمن الوحيد المقبول لموتها يكمن في "النصر"، في إشارة إلى انتصار القوات الروسية على الأوكرانية.
 
 
(روسيا اليوم)
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