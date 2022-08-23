"جدري القرود" انتشر في كافة الولايات الاميركيّة

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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في ولاية وايومنغ، أن جدري القرود اكتشف في الولاية. وبهذا يكون المرض قد انتشر في جميع الولايات الأميركية الخمسين.وجاء في بيان المكتب "اكتشفت في ولاية وايومنغ، أول إصابة بجدري القردة لدى أحد سكان مقاطعة لارامي".ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المراكز الفيدرالية الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت رسميا 15433 إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة الأميركية، معظمها في ولايتي نيويورك 2910 وكاليفورنيا 2663، وهناك عشر ولايات لا يتجاوز عدد الإصابات فيها 10.