السفارة الأميركية في أوكرانيا توجه دعوة عاجلة إلى رعاياها... ماذا طلبت منهم؟

دعت السفارة الأميركية في كييف رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا، " تحسبا لوقوع الأسوأ".

ووصفت السفارة الأميركية الوضع في أوكرانيا بأنه غير مستقر، محذرة من احتمال تفاقمه في أي وقت.

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(سبوتنيك)