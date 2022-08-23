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عربي-دولي

السفارة الأميركية في أوكرانيا توجه دعوة عاجلة إلى رعاياها... ماذا طلبت منهم؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 13:30
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دعت السفارة الأميركية في كييف رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا، "تحسبا لوقوع الأسوأ".
 
 
ووصفت السفارة الأميركية الوضع في أوكرانيا بأنه غير مستقر، محذرة من احتمال تفاقمه في أي وقت.
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(سبوتنيك)
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