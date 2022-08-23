زيلينسكي: الحرب بدأت في القرم وستنتهي بها

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ الحرب بدأت في شبه جزيرة القرم وستنهي بها، متعهدا باستعادة شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في عام 2014.وأضاف زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في قمة القرم الدولية أنه "من أجل استعادة الأمن والاستقرار إلى أوروبا والعالم، فأوكرانيا تحتاج إلى النصر في مواجهة القوات الروسية".