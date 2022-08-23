Advertisement

عربي-دولي

بلد عربي من بين أكثر الدول تضرّراً من أزمة المناخ... ما هو؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-983520-637968696098307507.jpg
Doc-P-983520-637968696098307507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلايشر، أنّ العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ.

وذكرت وفقا لبيان نشره موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق: "تشرفنا بلقاء الرئيس العراقي برهم صالح، وسط الأولويات العاجلة في العراق، خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ".
Advertisement

وأضافت: "اتفقنا على أن المناخ هو حالة طوارئ، ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، ستستمر في التسبب بتهجير آلاف الأشخاص بحثا عن فرص أفضل".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-08-23
16:30 | 2022-08-23
15:30 | 2022-08-23
14:30 | 2022-08-23
13:50 | 2022-08-23
13:45 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website