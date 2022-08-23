بلد عربي من بين أكثر الدول تضرّراً من أزمة المناخ... ما هو؟

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أكدت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلايشر، أنّ العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ.وذكرت وفقا لبيان نشره موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق: "تشرفنا بلقاء الرئيس العراقي برهم صالح، وسط الأولويات العاجلة في العراق، خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ".وأضافت: "اتفقنا على أن المناخ هو حالة طوارئ، ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، ستستمر في التسبب بتهجير آلاف الأشخاص بحثا عن فرص أفضل".