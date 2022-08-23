ترامب أنفق 650 ألف دولار من تبرعات مؤيديه لتمويل لوحة لنفسه!

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استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 650 ألف دولار من أموال مؤيديه لتمويل لوحة رسمية له سيتم تعليقها في معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة "سميثسونيان".وأكدت المؤسسة التي تضم صورا رسمية لجميع الرؤساء السابقين، قيام ترامب بهذه الخطوة، وقالت إن الأموال خصصت على وجه التحديد لدفع رسوم لوحات لترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا.