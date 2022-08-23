لافروف يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا خلال محادثة هاتفية الوضع في أوكرانيا وقصف قوات كييف لمحطة زابوروجيه النووية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "على ضوء المحادثة الهاتفية التي جرت في 19 آب بين رئيسي روسيا وفرنسا، تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر بالتفصيل حول الوضع في أوكرانيا. وأوضح لافروف نهج روسيا المبدئي تجاه العملية العسكرية الخاصة الجارية حاليا".

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وأشارت إلى أن لافروف بحث مع كولونا أيضا الوضع حول محطة زابوروجيه النووية وإمكانيات تنظيم زيارة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك.



وأكد لافروف لوزيرة الخارجية الفرنسي أن استمرار قصف كييف محطة زابوروجيه النووية يهدد جميع سكان أوروبا بكارثة نووية.



وقالت وزارة الخارجية أن المكالمة الهاتفية الأولى بين الوزيرين والتي جرت اليوم الثلاثاء تمت بمبادرة من الجانب الفرنسي.

(روسيا اليوم)