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عربي-دولي

بمساحة الجمهورية.. إيران تطلق "مناورات" غير مسبوقة

Lebanon 24
23-08-2022 | 13:45
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يبدأ الجيش الإيراني، اعتبارا من الأربعاء، مناورات واسعة لطائراته المسيّرة على امتداد مساحة الجمهورية، تهدف الى إظهار "قوة" هذا السلاح ذي الدور المتنامي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش، الأميرال حبيب الله سياري، قوله إن المناورات ستجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيّرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد.
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وأوضح أنها "المرة الأولى يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع الجوي".

والقوى الأربع للجيش هي الجوية والبرية والبحرية، والدفاع الجوي.

وأضاف سياري أن المناورات ستنفذ "من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب، إلى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد".

واعتبر أن المناورات، التي لم يحدد مداها الزمني، ستعكس "جزءا فقط من قوة الطائرات المسيّرة (..) للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم".
 
(الحرة)
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