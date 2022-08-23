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زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

Lebanon 24
23-08-2022 | 13:50
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ضرب زلزال قوته 6 درجات قبالة سواحل إندونيسيا، مساء الثلاثاء، وفق المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، مما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال في المياه قرب الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة، قرابة الساعة 21,30 (14,30 ت غ)، قرب مقاطعات بنغكولو وجنوب سومطرة ولامبونغ.
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وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود اتصلت بهم وكالة فرانس برس أن الزلزال دفع الناس في جنوب سومطرة وبنغكولو إلى الفرار من منازلهم.

ورغم ذلك، لم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار على الفور، فيما قدّر المركز الأميركي للمسح الجيولوجي أنه سيكون هناك احتمال ضئيل لوقوع ضرر على اليابسة في جزيرة سومطرة. ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.
 
لكن وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية نصحت السكان بـ"الحذر من ترددات محتملة للزلزال".

وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 6,5 درجات وقالت إن مركزه كان في البحر على مسافة 64 كيلومترا من الشاطئ.
 
(سكاي نيوز عربية)
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