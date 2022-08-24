مطار هلسنكي يعجّ بسيارات فارهة لسياح روس..ما السبب؟

Advertisement

يكتظ مرآب مطار العاصمة الفنلندية هلسنكي بالكثير من السيارات الفارهة، التي تحمل لوحات تسجيل روسية، في مشهد يختصر قصة تحول هذا البلد الإسكندنافي إلى محطة "ترانزيت" للمسافرين الروس.وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن هناك عشرات إن لم يكن المئات من السيارات الفاخرة من طراز بورش، وبنتلي، ومرسيدس مركونة في مرأب مطار هلسنكي.ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، أغلق الاتحاد الأوروبي المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، مجبرا أي شخص يريد السفر من روسيا إلى هذا التكتل بالسفر بالسيارة أو اتخاذ طريق غير مباشر عن طريق شركات طيران غير غربية.ومما يفسر إقبال الروس على السفر عن طريق فنلندا قربها الجغرافي من بلادهم.وبعدما ألغت روسيا قيود مواجهة فيروس كورونا في يوليو الماضي، سجلت حركة المسافرين الروس طفرة كبيرة توجه قسم كبير منهم نحو الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثر ردود فعل منددة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.وقالت "الغارديان" إن جولة سريعة في مرآب هلسنكي تظهر السيارات الروسية الفارهة، ومن بينها "مرسيدس بنز الفئة أس سيدان"، و"بورش 911 تيربو إس".وقال مسافر فنلندي يدعى جوسي هيرفونين إن الأمر يحيره، مضيفا "أتمنى ألا يكونوا (الروس) موجودين هنا قبل أن يتم حل الوضع في أوكرانيا".