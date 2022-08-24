Advertisement

عربي-دولي

مطار هلسنكي يعجّ بسيارات فارهة لسياح روس..ما السبب؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-983606-637968879353102665.jpg
Doc-P-983606-637968879353102665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يكتظ مرآب مطار العاصمة الفنلندية هلسنكي بالكثير من السيارات الفارهة، التي تحمل لوحات تسجيل روسية، في مشهد يختصر قصة تحول هذا البلد الإسكندنافي إلى محطة "ترانزيت" للمسافرين الروس.


وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن هناك عشرات إن لم يكن المئات من السيارات الفاخرة من طراز بورش، وبنتلي، ومرسيدس مركونة في مرأب مطار هلسنكي.
Advertisement

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، أغلق الاتحاد الأوروبي المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، مجبرا أي شخص يريد السفر من روسيا إلى هذا التكتل بالسفر بالسيارة أو اتخاذ طريق غير مباشر عن طريق شركات طيران غير غربية.

ومما يفسر إقبال الروس على السفر عن طريق فنلندا قربها الجغرافي من بلادهم.

وبعدما ألغت روسيا قيود مواجهة فيروس كورونا في يوليو الماضي، سجلت حركة المسافرين الروس طفرة كبيرة توجه قسم كبير منهم نحو الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثر ردود فعل منددة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقالت "الغارديان" إن جولة سريعة في مرآب هلسنكي تظهر السيارات الروسية الفارهة، ومن بينها "مرسيدس بنز الفئة أس سيدان"، و"بورش 911 تيربو إس".

وقال مسافر فنلندي يدعى جوسي هيرفونين إن الأمر يحيره، مضيفا "أتمنى ألا يكونوا (الروس) موجودين هنا قبل أن يتم حل الوضع في أوكرانيا".
 
وأكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن بلاده أصبحت "بلاد عبور" بالنسبة إلى السياح الروس.

وأضاف أن مطار العاصمة الفنلندية يشهد حركة كبيرة من السياحة الروسية في الوقت الراهن.

وكانت هلسنكي قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستقلل من التأشيرات السياحية للروس إلى نسبة 10 في المئة مقارنة بالأرقام الحالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، وذلك إثر تصاعد الاستياء الشعبي من هذه السياحة.

ويتمكن الروس من دخول فنلندا بتأشيرات "شنغن" التي أصدرتها عدة دول أوروبية.

وقال هافيستو: "هؤلاء يأتون اعتمادا على تأشيرات شنغن التي تصدرها دول أوربية عدة ثم يواصلون السفر عبر مطار هلسنكي".

وأظهر مسح أجرته سلطة الحدود الفنلندية في أغسطس الجاري، أن ثلثي الروس الذين يدخلون فنلندا من الحدود الشرقية يفعلون ذلك عبر تأشيرات "شغن" أصدرتها دول أخرى غير فنلندا.

ورغم أن كثيرا من الدول الأوروبية أوقفت منح التأشيرات السياحية للروس مع اندلاع حرب أوكرانيا، إلا أن دولا أخرى واصلت منحهم إياها، وهذا يعني أن بوسعهم دخول كل دول التكتل.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-08-24
10:30 | 2022-08-24
09:30 | 2022-08-24
09:00 | 2022-08-24
08:30 | 2022-08-24
08:00 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website