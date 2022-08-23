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عربي-دولي
ماكرون يتحدّى بوتين
Lebanon 24
23-08-2022
|
17:30
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وعدت فرنسا بالوقوف على الأمد الطويل مع أوكرانيا في مواجهة روسيا، التي وثقت علاقتها بتركيا، خصوصاً بعد صفقة لتحرير الحبوب المحاصرة في الموانئ.
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لأوكرانيا، في وقت يسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاستضافة لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "في موعد ليس ببعيد"، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين.
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ووعد ماكرون، في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر "منصة القرم" بكييف، أمس، أن يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي "على الأمد الطويل".
وقال: "بعد عدم الاستقرار الذي طرأ على النظام الدولي والاضطرابات التي أعقبت ذلك على المستوى الإنساني، من ناحية الطاقة والغذاء، عواقب خيار اتّخذته روسيا وحدها بمهاجمة أوكرانيا في 24 شباط".
وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك أي ضعف أو روح تنازل في مواجهة ذلك، لأن الأمر مرتبط بحريتنا، من أجل الجميع، وبالسلام في كل مكان حول العالم".
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