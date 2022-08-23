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عربي-دولي

قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين يبحثون التطورات الإقليمية والدولية

Lebanon 24
23-08-2022 | 18:00
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غداة القمة الخماسية الأولى في مدينة العلمين الجديدة، أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، انعقاد لقاء رباعي خاص جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى، وملك الأردن عبدالله الثاني، إلى جانب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، موضحة أنه "تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها".
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وجدد القادة، بحسب بيان الرئاسة، دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن، والسلام، والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الصعد، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.
ومع وصول وفد من أنقرة إلى القاهرة، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في حال تقدم العلاقات ووصولها إلى مستوى معين.
وأوضح آكار أن "المناورات العسكرية المشتركة مثل الجارية بين مصر واليونان لا تعني التحالف في كل الأمور، وتركيا أجرت أيضاً العشرات منها العام الماضي بمشاركة دول عديدة، لذا فمن الممكن إجراء مناورات مشتركة وهذا أمر طبيعي، والمهم هو الحفاظ على مصالح البلدان وإرساء السلام في المنطقة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن الشعبين المصري والتركي تجمعهما علاقة أخوّة، ولا يمكن أن يكون بينهما خلاف ونحتاج إلى إقامة توافق في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الجريدة الكويتية
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