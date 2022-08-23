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عربي-دولي

إيران: صواريخنا تكفي لحرث إسرائيل

Lebanon 24
23-08-2022 | 18:30
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غداة تأكيد إسرائيل معارضتها لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015 وتلويحها بشن عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية إذا لزم الأمر، أكد قائد قوة "الجو فضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "بلاده لا تملك سلاحاً نووياً"، محذراً من أن "صواريخه ورؤوسها الحربية تكفي لحرث الدولة العبرية".
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وقال قائد قوة "الجو فضائية" للحرس الثوري، العميد حاجي زادة، في تصريحات أمس: "كل توقعات قائد الثورة المرشد الأعلى علي خامنئي تحققت، شهدنا ما حصل في أفغانستان وخروج الأميركان منها".
وأردف: "لذلك، إسرائيل سوف تتدمر وفق توقعاته، ومحاولات الكیان الصهيوني للنجاة عبثية".

اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنّ كل القضايا والأماكن والوثائق ذات الصلة بالموضوع النووي الإيراني التي يطرحها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي تعتبر أموراً مزعومة وموجهة بدافع من إسرائيل.
وجاء كلام إسلامي رداً على مطالبة غروسي طهران بالرد على مسألة العثور على آثار بقايا مواد نووية بمواقع أبحاث إيراني قبل 3 سنوات وعدم إنهاء الوكالة التحقيقات قبل تلقي الرد من طهران.
وقال إسلامي أمس: "القضايا المزعومة والأماكن والوثائق المزعومة ملفقة ومدفوعة من الكيان".
وتابع إسلامي: "لا ينبغي أن يتبنى المدير العام للوكالة الدولية مواقف الصهاينة كأجندة"، مشدداً على أن "طهران ردت على المزاعم عدة مرات وتنفذ جميع أنشطتها النووية وفقاً للضمانات".
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