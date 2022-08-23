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عربي-دولي

ضربة اميركية جديدة في سوريا على اهداف مرتبطة بإيران..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
23-08-2022 | 23:06
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ذكر الجيش الأميركي أنه نفذ ضربة في دير الزور بسوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.


وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران.
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واستشهدت بحادث من هذا القبيل وقع في 15 آب، قالت رويترز إنه اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.

ولم يذكر البيان عن الضربة الأميركية يوم الثلاثاء ما إذا كانت هناك إصابات.
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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