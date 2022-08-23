30
o
بيروت
32
o
طرابلس
23
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضربة اميركية جديدة في سوريا على اهداف مرتبطة بإيران..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
23-08-2022
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر الجيش الأميركي أنه نفذ ضربة في دير الزور بسوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران.
Advertisement
واستشهدت بحادث من هذا القبيل وقع في 15 آب، قالت رويترز إنه اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.
ولم يذكر البيان عن الضربة الأميركية يوم الثلاثاء ما إذا كانت هناك إصابات.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولّدات الجديدة بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً!
Lebanon 24
تسعيرة المولّدات الجديدة بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً!
13:58 | 2022-08-23
23/08/2022 01:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُشتركين بخطوط "تاتش".. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمُشتركين بخطوط "تاتش".. إليكم هذا البيان
13:17 | 2022-08-23
23/08/2022 01:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة جديدة عن لبنان تكشف الكثير.. ما الذي يجري في الكواليس؟
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة جديدة عن لبنان تكشف الكثير.. ما الذي يجري في الكواليس؟
16:00 | 2022-08-23
23/08/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع متوتّر.. الجيش يشتبك مع مُسلّحين في الشويفات!
Lebanon 24
الوضع متوتّر.. الجيش يشتبك مع مُسلّحين في الشويفات!
15:01 | 2022-08-23
23/08/2022 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
ارتفاعٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. إليكم آخر الأرقام
13:40 | 2022-08-23
23/08/2022 01:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:02 | 2022-08-24
ماذا قال شويغو عن تباطؤ العمليّة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا؟
06:53 | 2022-08-24
الحكم بسجن زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي... ما السبب؟
06:00 | 2022-08-24
زيلينسكي: نسعى للانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام
05:30 | 2022-08-24
هل ستتمكن العقوبات الغربية من "سحق" الاقتصاد الروسي؟
05:00 | 2022-08-24
بعد موجة الجفاف التي ضربت اوروبا.. هذا ما اعلنته المفوضية الأوروبية!
05:00 | 2022-08-24
مطار هلسنكي يعجّ بسيارات فارهة لسياح روس..ما السبب؟
فيديو
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
24/08/2022 14:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
24/08/2022 14:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
24/08/2022 14:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact